Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak levam a filha para conhecer a Disney

Ator Rodrigo Santoro mostra registros raros com a filha do casamento com Mel Fronckowiak, a pequena Nina, que está na Disney pela primeira vez

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 10h10

O ator Rodrigo Santoro (47) e a mulher, Mel Fronckowiak (34), levaram a herdeira pela primeira vez à Disney, nos Estados Unidos!

Discretos em relação à vida pessoal, os dois decidiram preservar a filha, Nina, de 5 anos de idade, e quase não fazem aparições com ela. Sem mostrar o rosto da criança, o galã compartilhou um vídeo com registros ao lado da esposa e da herdeira do casal durante os passeios no parque.

A família aparece se divertindo em alguns brinquedos e assistindo à tradicional queima de fogos. Em uma das imagens, é possível ver que Nina está com um broche que indica que é sua primeira visita à Disney.

"Obrigado, Disney, por esse tempo maravilhoso", escreveu Rodrigo Santoro ao legendar a postagem em seu perfil no Instagram.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à família. "Como não se emocionar e toda arrepiada aqui", "Família é tudo! Parabéns por ser esse marido e pai presente, felicidades", "Que mágico", "Aproveitem muito", "Família abençoada", disseram.

Mel Fronckowiak exibe foto com a filha em dia de praia

A atriz Mel Fronckowiak explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma nova foto com a filha, Nina. Ela celebrou o seu amor com Rodrigo Santoro e aproveitou para mostrar fotos de um dia na praia com a herdeira.

Mel e a filha apareceram de costas em uma foto. Na outra imagem, Mel apareceu com o marido, que também posou no mar com a herdeira nos ombros. Na legenda, a atriz falou sobre a construção do amor e parceria do casal. "A gente combinou que ia ser, mais do que tudo, um dia de cada vez. E, no somatório desses dias cheios de risada, de conversas profundas e de silêncio compartilhado quando necessário, aos poucos iria chegando o nosso para sempre. Mas não, não é amor de ficção. É amor de gente de carne e osso, que sente e sofre, que anseia e espera, que erra", iniciou ela.

