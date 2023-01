Rodrigo Santoro desce tirolesa de 30 metros durante viagem por Campos do Jordão

Ator Rodrigo Santoro está passando as férias com Mel Fronckowiak e a filha do casal, Nina

Bem discreto com sua vida pessoal, o ator Rodrigo Santoro (47) mostrou em suas redes sociais que está aproveitando as férias com sua mulher, a apresentadora Mel Fronckowiak (34) e a filha do casal, Nina. A linda família está de passagem por Campos do Jordão, no interior do estado de São Paulo. Nesta terça-feira, 3, ele mostrou alguns detalhes de como estão passando os primeiros dias do ano.

Através de uma publicação em seu perfil oficial no Instagram, Rodrigo mostrou que mesmo aos 47 anos de idade, ele ainda encara desafios e aventuras. Em uma série de fotos e vídeos, o ator aparece descendo uma tirolesa de 30 metros.

“Relaxando”, brincou o ator. Ele ainda mostrou um pouco de como estava andando pela mata local, junto de sua filha. “Reciclando”, escreveu o famoso na legenda da postagem. Além disso, ele apareceu fazendo ioga em uma posição que o deixava de cabeça para baixo, e lendo um livro.

Os comentários foram inundados de pessoas elogiando a linda família de Rodrigo. “Tá tipo o Tom Cruise já”, brincou um seguidor, se referindo ao fato do eterno Top Gun ainda fazer todas as suas cenas de perigo, mesmo com 60 anos. “Já imaginou, você sair para fazer uma trilha em Campos do Jordão e encontrar o Rodrigo?”, desejou uma seguidora. “Tudo de bom!”, exaltou uma terceira.

Veja a publicação de Rodrigo Santoro mostrando detalhes de sua viagem por Campos do Jordão ao lado de sua família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Santoro (@rodrigosantoro)



Mel Fronckowiak exibe foto com a filha em dia de praia

A atriz Mel Fronckowiak explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma nova foto com a filha, Nina. Ela celebrou o seu amor com Rodrigo Santoro e aproveitou para mostrar fotos de um dia na praia com a herdeira.

Mel e a filha apareceram de costas em uma foto. Na outra imagem, Mel apareceu com o marido, que também posou no mar com a herdeira nos ombros. Na legenda, a atriz falou sobre a construção do amor e parceria do casal. "A gente combinou que ia ser, mais do que tudo, um dia de cada vez. E, no somatório desses dias cheios de risada, de conversas profundas e de silêncio compartilhado quando necessário, aos poucos iria chegando o nosso para sempre. Mas não, não é amor de ficção. É amor de gente de carne e osso, que sente e sofre, que anseia e espera, que erra", iniciou ela.