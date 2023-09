Repórter da Globo, Pedro Rocha revela fotos de sua lua de mel com a esposa

Poucos dias após se casar, o repórter Pedro Rocha, da Globo, mostra fotos de sua lua de mel com a esposa

O repórter da Globo Pedro Rocha, que é filho do apresentador Fernando Rocha, está curtindo a sua lua de mel em grande estilo ao lado da esposa, a dermatologista Vanessa Gheno. Os dois foram aproveitar os primeiros dias de casados na Croácia e mostraram as fotos nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, o rapaz compartilhou imagens da visita deles em um parque nacional do país com uma paisagem deslumbrante. Na legenda, ele contou mais sobre a viagem.

"Vir conhecer Plitvice é ter a constante sensação de já ter visto algo parecido. De já ter sentido essa sensação. As grandes rochas lembram os cannyons de Santa Catarina e da Chapada dos Guimarães. A Lagoa que até dói o olho de tão azul que é tem um Q de Fernando de Noronha, misturado com Nobres. E as quedas gigantes das cachoeiras lembram algum lugar remoto de Minas que eu visitei na infância.

Plitvice é a mistura de todas essas belezas e memórias afetivas num lugar só. Um passeio intenso e que vale cada segundo. Foram OITO horas de caminhada e nem chegamos perto de ver tudo de bonito que tem nesse lugar, que é patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Perfeição!", disse ele.

Como foi o casamento de Pedro Rocha e Vanessa Gheno?

O repórter da Globo Pedro Rocha e a dermatologista Vanessa Gheno se casaram no dia 16 de setembro de 2023. A cerimônia aconteceu ao ar livre em Chapecó, Santa Catarina, com a presença de amigos e familiares. Vale lembrar que ele é filho do apresentador Fernando Rocha, que também já passou pela Globo, com a atriz Yara de Novaes.

Pedro e Vanessa têm uma forte ligação com a cidade de Chapecó. Mineiro, ele se mudou para lá para trabalhar na cobertura esportiva. E ela mora e trabalha na região.

Para o casamento, a noiva usou um vestido branco clássico e com estilo romântico. Por sua vez, o noivo surgiu com terno em tom de roxo. Nas redes sociais, eles compartilharam os posts de amigos sobre o dia do casamento deles.