Regiane Alves curte viagem de férias com os filhos: ''A gente se vira para alegrar eles''

Atriz Regiane Alves, a Clara de 'Vai na Fé', abre álbum de fotos de viagem para Bariloche ao lado dos dois herdeiros

Após o fim das gravações da novela das sete, Vai na Fé, a atriz Regiane Alves está aproveitando as férias na companhia de seus filhos! Nas redes sociais, ela publicou fotos da viagem.

Curtindo dias de descanso em Bariloche, na Argentina, a artista posou ao lado dos filhos, João Gabriel, de 9 anos, e Antonio, de 7, ambos frutos de seu relacionamento com o diretor João Gomez, filho caçula de Regina Duarte.

Nas imagens publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa surgiu em estação de esqui com os meninos. "Conseguimos um dia de sol em Bariloche. Primeiro dia de esqui deles", disse. Em outro post, ela mostrou que visitaram uma pista de patinação. "Dia de chuva por aqui, a gente se vira para alegrar eles. E a mamãe aqui vai junto", escreveu Regiane.

Regiane Alves reata namoro com empresário

A atriz Regiane Alves está apaixonada! Após terminar de gravar a novela Vai na Fé, da Globo, ela confirmou que reatou o namoro com o empresário Duda Peixoto. Eles ficaram separados por pouco tempo, mas decidir seguir juntos.

Em entrevista no Jornal O Globo, ela contou que os dois enfrentaram uma breve crise no relacionamento, mas que já foi superada. “Voltei. Foi uma pequena crise, já passou. Só foi um intervalo, acabou. Faz parte. É muito trabalho também. Esse lugar da mulher, de filhos, trabalho, namoro... É muita coisa para administrar. Foi por pouco tempo. Foi um lapso só”, contou ela.

Recentemente, Regiane conversou com a Revista CARAS e avaliou a sua vida pessoal nos últimos tempos. "Fiquei oito anos casada, me separei, com dois filhos pequenos. Fiquei um tempão solteira, por opção, por querer me achar. Me descobri com muita terapia, muito cuidado. Foi um momento de busca interior, de espiritualidade, de fé. A sociedade sempre acha que você precisa estar com alguém. O lance é se permitir, pensar onde foram seus erros, o que você pode ou não aceitar", declarou.