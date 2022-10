Rainer Cadete impressiona seguidores com fotos em uma das sete maravilhas do mundo

Ator Rainer Cadete visita local histórico e deixa seguidores chocados com beleza da cidade lendária

Nesta sexta-feira, 7, o ator Rainer Cadete (35) deixou seus fãs chocados ao compartilhar algumas imagens de sua viagem pelo Peru. Nos cliques, o cantor aparece curtindo o dia na cidade histórica de Machu Picchu, no Peru.

Considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo, Rainer surgiu na cidade usando o famoso poncho tipicamente peruano, vermelho e com vários desenhos, mostrando a beleza do local.

“Sem conseguir superar esse lugar mágico. A experiência de visitar Machu Picchu é realmente inesquecível. E saber que estar em um dos locais mais importantes dos povos originários, com tanta história e energia é algo que irei levar pra vida inteira. Cada dia aprendendo mais e mais”, escreveu o ator de Verdades Secretas na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores não perderam a oportunidade de elogiar a beleza, tanto de Rainer, quanto da maravilha do mundo. “Que lindo seu poncho”, elogiou um seguidor. “Que sonho”, exclamou uma fã.

Veja a publicação de Rainer Cadete no Machu Picchu:

Rainer Cadete surge ao lado do filho em fotos raras curtindo praia na Bahia

O ator Rainer Cadete usou suas redes sociais para mostrar um momento mais que especial que viveu ao lado de seu filho, Pietro, na Bahia. Nas fotos, ele aparece junto do herdeiro, de looks combinando, na praia.

Além do filho, ele posa ao lado das amigas Carol Marra e Carla Diaz, além de aparecer sozinho em um clique, mostrando toda sua beleza, com um óculos estiloso que arrancou elogios de seus seguidores e fãs.

Na legenda, Rainer falou com muito carinho do momento que viveu: "Só quem conhece a Bahia sabe a energia incrível desse lugar!". Os seguidores do ator e cantor decidiram encher os comentários da publicação de elogios: "Que gatinhos mais lindos!", disse um. "Que top!", falou outro. "Lindos!", escreveu ainda um terceiro.