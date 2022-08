Rafa Kalimann esbanja estilo e alegria em viagem à Salvador

A apresentadora Rafa Kalimann viajou para Salvador e compartilhou alguns momentos na cidade com seus seguidores nas redes sociais

Redação Publicado em 03/08/2022, às 22h06

Nesta quarta-feira, 3, Rafa Kalimann compartilhou em seu Instagram alguns momentos da sua viagem para Salvador.

Com uma camiseta regata e um short jeans, a ex-BBB fez um pedido na Igreja Nosso Senhor do Bonfim na capital da Bahia.

Após isso, Rafa apareceu de volta ao hotel com um look composto pela mesma blusa branca mas com uma calça da mesma cor. Para completar o visual, a participante do BBB 20 usava uma bandana na cabeça.

A apresentadora ainda foi para o Pelourinho com um guia a bordo de um carrinho de golfe e brincou: “Pensa que é só nos estúdios Globo que a gente anda com nosso carrinho?”.

Confira aqui algumas imagens da viagem de Rafa Kalimann!

Reprodução: Instagram

Bronzeada!

Recentemente, Rafa Kalimann esbanjou beleza ao aparecer de biquíni no quintal de sua casa para tomar sol.

A influenciadora apareceu com um biquíni azul e usando um boné branco. “Aproveitando o estudo para faze-lo tomando vitamina D”, escreveu Rafa em seus stories.