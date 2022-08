Rafa Kalimann exibe corpão ao tomar sol em casa

A apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann exibiu a boa forma ao aparecer só de biquíni ao tomar sol no jardim de sua casa

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 19h27

Nesta segunda-feira, 1, Rafa Kalimann aproveitou a tarde para tomar sol no quintal de sua casa e exibiu em seu Instagram a boa forma ao aparecer de biquíni.

A apresentadora surgiu em seus stories em uma espreguiçadeira estudando um roteiro e comendo. “Aproveitando o estudo para fazê-lo tomando vitamina D e consumindo minha paixão por uvas-passas”, brincou a atriz na legenda do vídeo.

Rafa, que participou do BBB 20, estava com um biquíni fio dental azul e com um boné branco para complementar o look.

A ex-BBB recentemente apareceu em uma praia renovando o bronzeado ao lado do ator José Loreto e amigos.

Reprodução: Instagram

Novo projeto!

No último dia 31, Rafa Kalimann apareceu ao lado da atriz Alice Wegmann com quem estrelará uma nova série.

A dupla irá interpretar as personagens Raíssa e Paloma na nova série Ransga Hits que irá ao ar pelo streaming Globoplay.