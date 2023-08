Rafa Kalimann curte viagem romântica com o namorado: ''Que sorte a nossa''

Influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann abre álbum de fotos com o namorado no local onde se conheceram e faz linda declaração

A influenciadora digital Rafa Kalimann iniciou a segunda-feira, 07, cheia de amor e fez uma declaração para o namorado nas redes sociais ao abrir álbum de fotos de viagem dos dois juntos!

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora e ex-BBB posou coladinha com o amado, o empresário Antônio Bernardo Palhares, em Salvador, na Bahia, local onde se conheceram. Em algumas imagens, os dois aparecem coladinhos curtindo passeio de barco e um lindo pôr do sol. Em um registro, publicado em preto e branco, Rafa posou nua em uma banheira.

"Que sorte a nossa amar tanto o lugar que nos conectou. Poucas intensas horas. Quanto amor cabe em mim, Salvador. Bahia. Antônio", escreveu Kalimann ao legendar a publicação. "Te amo", se derreteu Palhares nos comentários. Os fãs ainda elogiaram o casalzão. "Que lindos", "Seja feliz, meu amor", "Maravilhosos", "Silêncio, to boiolando o relacionamento alheio", "Perfeitos", "Lindos demais", disseram.

Vale lembrar que Rafa assumiu o relacionamento com Antonio Bernardo em maio deste ano. Ela estava solteira desde o término com o ator José Loreto em janeiro de 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Jamez Rodriguez comparece a evento de Luan Santana e posa com Rafa Kalimann

Recentemente, o jogador de futebol colombiano James Rodriguez, mais novo reforço do São Paulo, mostrou que já está se enturmando com os brasileiros! O craque mal chegou no Brasil e já compareceu a um evento do cantor sertanejo Luan Santana em Alphaville, posando com diversas influenciadoras digitais.

James estava acompanhado do novo colega de equipe, o zagueiro Ferraresi, no evento que serviu para o lançamento da mais nova música de Luan Santana, intitulada Ambiente Errado. O craque colombiano posou ao lado do cantor sertanejo e também da influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 20, Rafa Kalimann.