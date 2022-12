Rafa Brites mostra encontro com Anitta em Orlando: ''Por que choras, Mickey?''

Viajando com o marido, Felipe Andreoli, e os filhos, Rafa Brites encontra Anitta durante viagem de férias nos Estados Unidos

A apresentadora Rafa Brites (36) está curtindo férias com o marido, Felipe Andreoli (42), e os filhos nos Estados Unidos e encontrou ninguém menos que Anitta (29)!

Na quarta-feira, 21, a influenciadora compartilhou um clique ao lado da cantora em um dos parques de diversões de Orlando, na Flórida. Rafa, mãe de Rocco (5) e Leon, de apenas 10 meses, tietou a famosa e mostrou o momento nas redes sociais.

Na legenda da publicação, Rafa Brites brincou: ''Por que choras, Mickey?''

Momento antes, a mãe coruja compartilhou um lindo registro da família reunida durante a viagem após o marido passar mais de 20 dias longe ao cobrir a Copa do Mundo no Catar.

Nos stories, Rafa ainda brincou ao postar uma foto com Anitta e com o beauty artist Renner Souza, amigo da poderosa. "Achei o Mickey e a Minnie", escreveu no post.

Confira Rafa Brites com Anitta em Orlando:

Rafa Brites explica motivo de não levar babás para viagens

A ex-contratada da TV Globo, Rafa Brites, levou os filhos para o mundo mágico da Disney. No entanto, a viagem já está causando questionamento por parte dos seguidores, que perceberam que ela e Felipe Andreoli não levaram nenhuma funcionária para ajudá-la com os dois filhos.

"Quantas mensagens vocês vão me mandar perguntando o motivo de eu não ter chamado uma colaboradora para me acompanhar na viagem? Recebi mais de 200 DMs sobre isso. Primeiro, não estou fazendo nada demais. Isso é uma questão muito complexa da branquitude e da mulher dentro de uma elite. É como se a pessoa fosse inapta. Não sei lavar uma roupa, uma louça, limpar um banheiro, cuidar de duas crianças e trocar uma fralda? Tenho prazer em fazer isso com minha família", começou.

