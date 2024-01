Pathy Dejesus esbanja beleza ao curtir viagem ao lado do filho: "Nosso rolê"

Nas redes sociais, a atriz Pathy Dejesus compartilhou com os fãs o álbum de fotos de sua viagem para Santos ao lado do filho, Rakim

A atriz Pathy Dejesus decidiu aproveitar alguns dias em Santos, litoral sul de São Paulo, ao lado do filho, Rakim, de quatro anos, e compartilhou alguns cliques dos momentos de lazer nas redes sociais.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista aparece esbanjando beleza e seu corpo sarado enquanto curte o dia na praia com o herdeiro. Ao dividir os registros, Pathy confessou que a cidade traz memórias afetivas.

"Nosso rolê em Santos! Cidade que eu amo por vários motivos… uns bem óbvios, mas outros nem tanto. Muita memória afetiva resgatada aqui. Nem quero estender porque é papo de uma vida... Talvez eu ainda more em Santos. Quem sabe, um dia", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os seguidores encheram a postagem de curtidas e elogios. "Lindezas", disse a atriz Bella Campos. "Quanta beleza num post só, viu?", escreveu a cantora Luciana Mello. "Uma foto mais linda que a outra", afirmou um seguidor. "Maravilhosa demais", falou uma fã.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Dejesus 🐜 (@pathydejesus)

Morte da mãe

Em novembro de 2022, Pathy Dejesus comunicou os fãs sobre a morte de sua mãe, dona Ana, que tinha 72 anos. Ela postou fotos da mãe com o neto, Rakim, e prestou uma comovente homenagem. "Meu pior pesadelo. Mãe, não consigo pensar nas nossas vidas sem a senhora. Tudo tão rápido… que dor!!".

"Tão alegre, tão ativa, tão presente, tão guerreira. Nem escrevendo por horas seria suficiente pra descrever seu gigantismo e conseguir agradecer por tudo. Estaremos unidos mãezinha, não só porque a senhora pediu, mas porque a senhora plantou isso em nós. Nosso alicerce, a base da nossa família. E Rakim já sente saudades da vovó amiga, parceira, presente desde sempre e em todos os dias da vida dele [...]", escreveu ela em um trecho da publicação. Confira!