Pathy Dejesus lamenta morte da mãe: "Meu pior pesadelo"

06/11/2022

Pathy Dejusus (45) usou as redes sociais neste domingo, 6, para dividir uma triste notícia com seus seguidores das redes sociais. A mãe da artista, dona Ana, que tinha 72 anos, faleceu.

No feed do Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques ao lado da mãe, incluindo alguns dela com o neto, Rakim (3), e lamentou a sua morte. Além disso, ela também prestou uma homenagem especial a ela, e pediu que os fãs mandassem boas vibrações para sua família.

"Meu pior pesadelo. Mãe, não consigo pensar nas nossas vidas sem a senhora. Tudo tão rápido… que dor!! Tão alegre, tão ativa, tão presente, tão guerreira. Nem escrevendo por horas seria suficiente pra descrever seu gigantismo e conseguir agradecer por tudo", começou o texto.

Sem revelar a data da morte e a causa, a atriz revelou que a família já está sentindo muito a ausência de dona Ana. "Estaremos unidos mãezinha, não só porque a senhora pediu, mas porque a senhora plantou isso em nós. Nosso alicerce, a base da nossa família. E Rakim já sente saudades da vovó amiga, parceira, presente desde sempre e em todos os dias da vida dele. A cama que ele pediu pra colocar no quartinho dele pra que a vovó fosse sua parceira de aventuras estará lá, como símbolo da sua presença e alegria."

Por fim, Pathy pediu que os seguidores orem para que a mãe tenha uma boa passagem, e para que sua família tenha forças para enfrentar esse momento difícil. "A morte é uma passagem, mas que dor pra quem fica. Por favor, peçam por ela!!! Por uma passagem tranquila. E por meu pai e nossa família. Descanse em paz mãezinha. Te amo infinitamente. #luto", finalizou.

