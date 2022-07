No Chile, Mari Bridi se diverte com a família praticando patinação no gelo

Mari Bridi compartilhou uma série de cliques e vídeos de um passeio divertido que fez com sua família na neve

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 13h40

Nesta quinta-feira, 21, Mari Bridi (36) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento divertido que viveu ao lado de sua família em um passeio na neve que fizeram durante a viagem que estão fazendo pelo Chile.

A atriz publicou uma série de cliques e vídeos onde ela aparece patinando no gelo ao lado do marido, Rafael Cardoso (36) e dos filhos, Aurora (7) e Valentim (4), mostrando toda a alegria da cena, já que foi a primeira vez que eles fizeram essa atividade juntos.

Em outros registros, Mari ainda mostrou os filhos se divertindo em brinquedos perto da pista de patinação e ainda esbanjou sua beleza exibindo cliques seus arrasadores sob a luz do sol.

Na legenda, a mamãe babona falou com carinho do momento: "Primeira vez patinando no gelo do papai e da Lollo! Vocês já patinaram? Tem vontade de fazer? Ou acham que iam ficar só caindo de bunda?!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que delícia! Aproveitem amores!", desejou um. "Família linda!", escreveu outro. "Que férias!", falou um terceiro.

Confira os cliques e vídeos de Mari Bridi se divertindo em uma pista de patinação de gelo com sua família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐌𝐚𝐫𝐢 𝐁𝐫𝐢𝐝𝐢 (@maribridicardoso)

Mari Bridi abre álbum de fotos de seu primeiro dia de viagem no Chile

Recentemente, Mari compartilhou nas redes sociais as fotos do primeiro dia da viagem que sua família está fazendo para o Chile, mostrando com detalhes como foi seu passeio por Santiago.

"Primeiro dia em Santiago", escreveu ela no post em questão.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!