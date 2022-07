Mari Bridi abre álbum de fotos de viagem para o Chile com a família

Mari Bridi mostra o primeiro dia no Chile com Rafael Cardoso, Aurora e Valentim

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 19h08

Mari Bridi (36) está de férias! Nesta semana, ela, Rafael Cardoso (36), Aurora (7) e Valentim (4) desembarcaram no Chile para uma viagem em família.

Nesta terça-feira, 19, a influenciadora digital decidiu usar seu Instagram para mostrar como foi o primeiro dia deles em Santiago.

Ela publicou uma sequência de nove imagens. A primeira, uma selfie dos quatro. A segunda, uma foto dela com sua comadre. A terceira, da herdeira brincando. E, a quarta, do caçula se divertindo.

O quinto registro é um vídeo do ator escalando uma estrutura grandona. O sexto, uma foto da menina no balanço com outra criança. O sétimo, do bebê nos ombros do pai. O oitavo, de Aurora sorridente. E, o último, dela com seu look de frio em um parque.

“Primeiro dia em Santiago”, escreveu a atriz na legenda do post. Ela também usou a hashtag ‘férias’.

Os internautas se divertiram com a coletânea de cliques. “Lindos demais, aproveitem muito”, desejou uma. “Bom demais estar de férias”, apontou outra. “Família linda”, elogiou um terceiro. “Que delícia”, babou mais uma.

Veja como foi o primeiro dia de Mari Bridi, Rafael Cardoso, Aurora e Valentim em Santiago: