No Catar, Alok posta fotos ao lado de Romana Novais: ''Chegamos com pé quente''

DJ Alok e a esposa, Romana Novais, assistem ao jogo do Brasil contra Coreia do Sul em estádio no Catar e celebram vitória da seleção

O DJ Alok (31) e a esposa, Romana Novais (31), desembarcaram no Catar na segunda-feira, 06, para acompanhar a Copa do Mundo 2022!

Os dois, pais de Ravi (2) e Raika (2), foram até o estádio para assistir ao jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, com 4 gols da seleção brasileira contra um da Coreia.

Em seu feed no Instagram, Alok compartilhou sequência de registros ao lado da médica dentro do estádio, celebrando o resultado positivo da partida. O casal posou sorridente e em clima de muito romance nas imagens.

Com acessórios dourados, Romana arrasou na produção ao apostar em um look confortável de camisa branca com escudo do Brasil e calça preta. O músico combinou as cores da roupa com a mulher.

"Chegamos com pé quente! Uhuuu. Touchdown Qatar", escreveu Alok ao legendar a postagem.

Confira as fotos de Alok e Romana Novais em jogo do Brasil no Catar:

Romana Novais mostra comemoração de aniversário de Raika e se derrete pela caçula

A médica Romana Novais usou as redes sociais recentemente para mostrar os detalhes da comemoração de mais um ano de vida da caçula! Em seu feed no Instagram, a influenciadora exibiu a festa de dois anos da filha, Raika, completados na sexta-feira, 02, do casamento com o DJ Alok, com quem também tem Ravi, que completa 3 anos em janeiro.

A celebração, que aconteceu em um buffet de festas infantis em São Paulo, contou com decoração em tons de rosa, com muitos balões, flores, princesas e unicórnios. Nas fotos publicadas pela mamãe coruja, Raika esbanjou fofura ao surgir se divertindo, usando um vestido azul bebê e branco de arco-íris. "Apaixonada por esse dia e por essa menininha linda, carinhosa, bonequinha que está completando 2 aninhos", escreveu Romana.

