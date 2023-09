Na Espanha, Rodrigo Simas arranca suspiros dos fãs com álbum de fotos

De férias na Espanha, o ator Rodrigo Simas apareceu curtindo ao lado de amigos no álbum de fotos da viagem; confira os cliques!

O ator Rodrigo Simas está aproveitando ao máximo suas férias na Europa. Após estrelar a série do Globoplay As Aventuras de José e Durval ao lado de seu irmão, Felipe Simas, o marido da atriz Agatha Moreira apareceu curtindo o clima quente de Malága, no litoral da Espanha.

Nesta terça-feira, 5, o famoso abriu o álbum de fotos da viagem para seus seguidores no Instagram. Com os cliques encantadores, Rodrigo arrancou suspiros de seus fãs, que babaram em sua beleza. Nos registros, ele apareceu curtindo a praia local ao lado de seus amigos.

"Não tira o copo da minha mão", escreveu o artista, em espanhol, na legenda da publicação após aparecer curtindo drinks com amigos. E os seguidores não perderam a oportunidade de encher os comentários com elogios.

"Um deuso", enalteceu fã. "Coisa linda", escreveu outro. "Mas esse Rodrigo Simas é muito bonito. Com todo respeito, claro", brincou mais um. "Muito lindoooooo", disse admirador. "Tu é tão lindo, cara", disparou outro. "Af Rodrigo", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Simas (@simasrodrigo)

Irmãos Simas confessam emoção ao cantar sucesso de Chitãozinho e Xororó

Recentemente, os irmãos Rodrigo e Felipe Simas tiveram a oportunidade de dar vida a outra dupla de irmão famosos, os cantores Chitãozinho e Chororó, na série As Aventuras de José e Durval. A produção original do Globoplay estreou no dia 18 de agosto e contou a história dos sertanejos desde a infância.

Em entrevista coletiva do lançamento da obra, que a CARAS Digital marcou presença, os atores falaram sobre a oportunidade de interpretar a dupla icônica da música brasileira, a caracterização dos personagens, algumas dificuldades que enfrentaram nas gravações e também um momento marcante envolvendo uma cena e os sertanejos.

Durante a conversa, os dois relataram como se sentiram ao cantar o maior sucesso da dupla, Evidências, na série. Juntos, eles relembram o dia da gravação do hit, que coincidiu com seu encontro virtual com os donos da música no programa Altas Horas.

"Analisando os momentos da minha vida, para tentar explicar, é o estado de presença que a gente consegue sentir naquele momento. A maior presença que eu pude estar, a primeira foi no meu casamento, a segunda foi no parto dos meus filhos e a terceira foi em cima do palco cantando Evidências com o meu irmão. Foi um dia mágico", destacou Felipe.

Já Rodrigo deu mais detalhes da cena. "A equipe inteira tava atrás da câmera se emocionando e cantando junto. Foi um ápice de felicidade, a gente se olhou e a gente sabia que aquilo ia passar, que a gente tinha que estar presente naquele momento aproveitando aquilo. Não foi só fácil no sentido de alegria, teve uma hora que o Felipe me olhou e falou: 'não sei se vou aguentar até o final', eu falei 'vai aguentar sim, vai ter que aguentar'. Acho que a emoção acabava excitando muito a gente, então equilibrar isso foi talvez o nosso desafio, mas foi um momento lindo demais", afirmou.

