Irmãos Simas confessam emoção ao cantar sucesso de Chitãozinho e Xororó em série: "Desafio"

Felipe e Rodrigo Simas interpretam a dupla Chitãozinho e Xororó na nova série do Globoplay 'As Aventuras de José & Durval'

Rodrigo Simas e Felipe Simas são os protagonistas da série 'As Aventuras de José & Durval', que retrata a vida dos cantores sertanejos Chitãozinho e Xororó. A produção do Globoplay conta com oito episódios, e estreia no dia 18 de agosto.

Em entrevista coletiva do lançamento da obra, que a CARAS Digital marcou presença, os atores falaram sobre a oportunidade de interpretar a dupla, a caracterização dos personagens, algumas dificuldades que enfrentaram nas gravações e também um momento marcante envolvendo uma cena e os sertanejos.

Os atores começaram explicando que não conviveram com Chitãozinho e Xororó para se prepararem para a série, já que a história mostra a vida dos dois quando eles eram mais jovens. "A gente tinha um receio muito grande quando foi começar, mas o Hugo Prata [diretor] foi muito certeiro. Achamos que íamos conversar com Chitãozinho e Xororó, mas ele achou melhor não", explicou Rodrigo.

"Ele nos deu a licença poética para ser o meu José, o Durval do Felipe, mas claro que a gente estudou, e assistiu muito as entrevistas deles mais jovens, os shows que eles faziam. Até porque não faria muito sentido encontrar com eles hoje, porque estávamos fazendo eles lá atrás... A nossa preparação era 24 horas por dia na nossa convivência, no nosso treino no violão, na voz, na fonoaudióloga, no violão. Foi um processo por inteiro, e sempre como dupla", acrescentou o ator.

Felipe também falou sobre não ter se encontrado com a dupla. "Foi muito assertivo e a gente até agradece ao Hugo, porque esse distanciamento nos permitiu criar coisas e ter liberdade que se talvez a gente ficasse preso a imagem deles apenas, aos trejeitos, não aproveitaríamos como irmãos. A relação enquanto irmãos é mais profunda do que copiar os trejeitos. Esse projeto nasce para celebrar essa dupla, e nada melhor do que a liberdade dese divertir em cena para comemorar essa celebração."

A caracterização

Rodrigo e Felipe precisaram usar apliques e perucas para interpretarem a dupla sertaneja, que fizeram sucesso com seus penteados na década de 80. "Foi delicioso. A gente se encantou tanto quanto eles [Chitãozinho e Xororó] quando primeiro fizeram. Toda vez que colocava os figurinos a gente se olhava e falava: 'tá muito maneiro'... O cabelo é uma característica muito forte deles", disse Felipe, que brincou: "A minha mãe diz que depois que você pari, você esquece das dores, eu não lembro quanto tempo a gente passava [na caracterização], eu acho que era rápido."

"A gente dava muita risada, principalmente experimentando, quando não estávamos caracterizados, a gente se olhava e falava: 'meu Deus'. Nossos cabelos estavam mais longos, e tinha aplique, meia-peruca, em algumas fases tinha a meia-peruca, mais a peruca de cabeça, então era algo que tínhamos que usar ao nosso favor, porque tinha bastante coisa na nossa cabeça. Foi um grande trabalho de caracterização", pontuou Rodrigo.

Dificuldades

Os atores precisaram soltar a voz para interpretar Chitãozinho e Xororó na série, e enfrentaram algumas dificuldades. "Eu tive mais dificuldade que o Felipe, que toca mais violão, mas foi um trabalho muito físico, da gente encaixar fisicamente, corporalmente nas vozes de Chitãozinho e Xororó. Mas a gente ralou, né?", disse Rodrigo, questionando o irmão. " A gente penou no bom sentido", respondeu Felipe.

Ele ainda confessou que passou a enfrentar alguns problemas na voz após a série. "A gente leva cicatrizes, perco a voz com mais facilidade, sabia, mas carrego com muita honra, mesmo (risos). Não tem como falar sobre a voz de Xororó e achar que você vai sair ileso de algo, é arrebatador. Então toda vez que minha garganta fica dolorida, eu sei porque tá dolorido (risos)... Mas foi artisticamente o momento mais potente da minha vida", garantiu Felipe, recordando do momento em que os dois cantaram a música 'Evidências' na série.

Momento marcante

Os irmãos Simas ainda contaram como foi para eles cantar o maior sucesso da dupla, 'Evidências', e ainda relembraram que no mesmo dia da gravação do hit, se encontraram de forma virtual com Chitãozinho e Xororó no programa 'Altas Horas'.

"Analisando os momentos da minha vida, para tentar explicar, é o estado de presença que a gente consegue sentir naquele momento. A maior presença que eu pude estar, a primeira foi no meu casamento, a segunda foi no parto dos meus filhos e a terceira foi em cima do palco cantando Evidências com o meu irmão. Foi um dia mágico", destacou Felipe.

Rodrigo deu mais detalhes da cena. "A equipe inteira tava atrás da câmera se emocionando e cantando junto. Foi um ápice de felicidade, a gente se olhou e a gente sabia que aquilo ia passar, que a gente tinha que estar presente naquele momento aproveitando aquilo. Não foi só fácil no sentido de alegria, teve uma hora que o Felipe me olhou e falou: 'não sei se vou aguentar até o final', eu falei 'vai aguentar sim, vai ter que aguentar'. Acho que a emoção acabava excitando muito a gente, então equilibrar isso foi talvez o nosso desafio, mas foi um momento lindo demais ", afirmou.

E acrescentou: "E no mesmo dia a gente entrou por acaso, não sei se foi marcado ou não, pela primeira vez ao vivo com a dupla virtualmente no 'Altas Horas'. Então, logo depois desse dia intenso, a gente teve a primeira vez, parecia que a gente tinha sido abençoado, 'encontramos com vocês e vai ser um sucesso'".

A série

'As Aventuras de José & Durval' tem produção de Andrea Barata Ribeiro e Bel Berlinck, e direção-geral de Hugo Prata. Os roteiros são de Duda de Almeida, Dan Rossetto, Diogo Leite e Rafael Lessa, que assina como roteirista-chefe. A obra conta com oito episódios de 45 minutos, e os três primeiros chegam ao Globoplay no dia 18 de agosto. Já os outros cinco serão disponibilizados um a cada semana até o dia 22 de setembro.

Além de Rodrigo e Felipe Simas, os protagonistas da fase adulta, a produção conta com os estreantes Pedro Tirolli e Pedro Lucas, respectivamente, José e Durval na fase criança, Andréia Horta, Marco Ricca, Màrjorie Gêrardi, Larissa Ferrara, Augusto Madeira, Thiago Brianti, entre outros.