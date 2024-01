Murilo Huff e Gabriela Versiani aproveitam turnê nos EUA para namorar

Entre uma folguinha e outra na agenda de shows de Murilo Huff, casal curte passeios, restaurantes e até já assistiu a uma partida de NBA em Miami

Murilo Huff (28) tem separado um tempo livre na agenda de trabalho para curtir os Estados UNidos ao lado da namorada, a atriz, modelo e empresária Gabriela Versiani (25). Em meio a uma rotina intensa de shows no país e até a um acidente envolvendo seu avião particular, o cantor e a namorada aproveitaram a turnê para namorar.

O casal viajou no dia 22 e, desde então, tem aproveitado bastante. Huff e Versiani até assistiram a uma partida da temporada regular da NBA 2023/24, entre Miami Heat e Memphis Grizzlies, na quarta-feira, 24, no Kaseya Center, em Miami.

“Estamos conseguindo aproveitar muito. Já conhecemos diversos restaurantes, além de ter assistido a um jogo da NBA. Ainda quero tirar uns dias só para bater perna, conhecer melhor as cidades e mais restaurantes. Estamos comendo muito por aqui, viu? (risos)”, conta a atriz.

Fã número um do sertanejo, Versiani costuma acompanhar o namorado em seus shows e, segundo ela, faz questão de tietá-lo. “Sempre que dá, eu gosto de acompanhar o Murilo. Nem sempre a minha agenda de shows permite, mas é gostoso demais estar ali pertinho dele, cantando todas as músicas. Sou fã de verdade do meu amor. Cresci ouvindo sertanejo com a minha família e gosto muito. Admiro o trabalho dele”, ressalta.

“Agora, para os Estados Unidos, teve um planejamento um pouquinho maior, por serem mais dias viajando. Antecipei várias reuniões que tinha, também deixei alguns lançamentos da Versiani Swim preparados, para que a gente conseguisse aproveitar o máximo por aqui”, completa a modelo, acrescentando que o casal volta para o Brasil em 5 de fevereiro.

Sobre as fãs do cantor, até mesmo as mais emocionadas, que fazem de tudo para ficar perto de seu ídolo, Versiani confessa que encara tudo numa boa. “Te juro que as fãs do Murilo sempre me respeitaram muito. Toda vez que estamos juntos, elas falam com ele e comigo, então rola uma troca muito bacana. Não consigo me recordar de alguma situação em que eu fiquei com ciúmes. Pode ser difícil de acreditar, mas elas são muito respeitosas, e o Murilo também é sempre muito profissional”, destaca.

Prestes a completar nove meses de namoro, o casal, de acordo com a modelo, está amadurecendo junto e fortalecendo o relacionamento dia após dia. “Estamos em um período de crescimento, amadurecimento do nosso namoro. E esse tempo só fortificou a nossa parceria. Tanto é que um acredita e vive os sonhos do outro, além da leveza que a gente vive a vida. Claro que amor e chamego rola demais, mas esse respeito, parceria e o propósito de ver o outro feliz, conquistando, é o nosso ponto crucial. Afinal, sorrir ao lado de quem a gente ama não tem preço”, destaca Versiani.