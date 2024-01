Avião de Murilo Huff foi liberado após cair em vala no aeroporto de Goiânia

Procurada pela CARAS Brasil, assessoria do cantor Murilo Huff afirmou que nenhum dos membros da equipe técnica presentes no avião ficaram feridos

O nome do cantor Murilo Huff (28) se tornou assunto na manhã desta segunda-feira, 29, após seu avião particular cair em uma vala no aeroporto de Goiânia. De acordo com a assessoria do sertanejo, a aeronave já teria sido liberada após o acidente.

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria de Murilo Huff afirmou que o avião estava sendo levado para a área reservada no Aeroporto Santa Gevoveva, em Goiânia, para realizar ensaios no solo , quando houve a intercorrência técnica.

Na ocasião, não haviam passageiros na aeronave, apenas a equipe técnica responsável pelos ensaios, que não sofreu nenhum ferimento. "A aeronave já foi liberada pelo CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) que dispensou maiores investigações, por se tratar de incidente de pequena monta."

Murilo Huff e sua equipe estão em uma turnê pelos Estados Unidos. Nas redes sociais, o artista usou os Stories do Instagram para acalmar os fãs. "Passando para tranquilizar todo mundo sobre o episódio do avião. Estou aqui nos Estados Unidos fazendo show, fazendo turnê, então não estava na aeronave, não tinha ninguém da minha equipe dentro do avião também."

"O que aconteceu foi que ele estava saindo de um hangar, que é onde ele fica, para ir para outro hangar, que é o hangar da oficina, que é para manutenção mesmo, manutenção periódica. A gente tá sempre fazendo para garantir nossa segurança."

"Aconteceu que ele acabou caindo dentro de uma vala, no chão mesmo, ele não iria voar. Também fiquei sabendo só agora, estava dormindo, acabei de acordar. Mas só passando para tranquilizar vocês. Está tudo bem, tudo certo, graças a Deus", finalizou o artista sertanejo.

