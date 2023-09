Mônica Martelli curte viagem romântica com o namorado: "Sonhei viver esse momento"

A atriz e apresentadora Mônica Martelli abriu o álbum de fotos de sua viagem romântica com o namorado em Veneza

Mônica Martelli usou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, para abrir o álbum de fotos de sua viagem romântica com o namorado, o empresário Fernando Alterio. Os dois estão curtindo as férias em Veneza, na Itália.

Nos registros publicados no feed do Instagram, a atriz e apresentadora aparece curtindo um passeio de gôndola ao lado do amado, com quem completou quatro anos de relacionamento em fevereiro, e confessou que estava realizando um sonho.

"Sonhei viver esse momento ao lado de um grande amor. Sonho realizado!", celebrou a artista, ganhando elogios dos seguidores. "Que lindos", disse uma seguidora. "Lindos, na cidade mais romântica do mundo. Que delícia. Aproveitem", escreveu outra. "Você merece", falou uma fã.

Recentemente, Mônica revelou que ficou com Fernando pela primeira vez há 18 anos. "A gente ficou junto uma noite, num evento em São Paulo, e nunca mais se viu. A gente se reencontrou depois de 18 anos. Os dois estavam separados. Ele me procurou...", relembrou.

Confira a publicação:

Aniversário da filha

A atriz e apresentadora Mônica Martelli usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. A filha da atriz, Julia Martelli, completou 14 anos de vida, e a mamãe coruja fez questão de homenageá-la na internet.

"Minha Julia hoje faz 14 anos. Minha adolescente figura, engraçada, responsável, organizada, decidida, cada dia mais dona das suas escolhas. Minha menina que ocupa todos os meus espaços com seu sorriso [...]. Essa menina que me abastece, me ensina e me fortalece com o estar junto. Desejo que você se torne cada dia mais um “ser humano.” Ser humano é ser empático. Ser humano é enxergar o outro. Ser humano é ter valores, virtudes e sabedoria. É saber respeitar as diferenças. Meu amor, meu coração está em você! Pode contar sempre comigo. Estou aqui!!! Te amo profundamente. Feliz aniversário, Julia", escreveu ela em um trecho.