Mel Maia aproveita a vida de solteira com amigas em Búzios: "Maravilhosas"

Após término com MC Daniel, a atriz Mel Maia decidiu viajar com suas amigas para curtir o clima gostoso em Búzios; confira as fotos!

Após anunciar seu término com MC Daniel, a atriz Mel Maia decidiu embarcar em uma aventurar para curtir a sua vida de solteira. Ao lado de suas amigas, a artista viajou para Búzios, no Rio de Janeiro, onde aproveitou os dias de sol em grande estilo.

Nesta sexta-feira, 1, a famosa abriu o álbum de fotos da viagem, onde ela renovou seu bronzeado em um passeio de barco. Mel também posou com suas amigas, que entraram no clima de diversão com ela. "Sorrisos sinceros", escreveu a atriz, em inglês, na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para as fotos. "MARAAAAVILHOSAS", escreveu a influenciadora digital Fany Ramos. "Eita muie linda da peste", brincou fã. "Não tá escrito o tanto que essa menina é bonita", enalteceu outro. "Sereias", escreveu mais um. "Te amo, te ver feliz me faz mais feliz", disse uma amiga de Mel.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

MC Daniel manda indireta para Mel Maia com curtida em foto

Pouco após confirmar o término de seu namoro com Mel Maia, MC Daniel curtiu uma publicação que falava sobre relacionamentos com reciprocidade. De olho no casal, os internautas apontaram como uma possível indireta para a atriz.

O texto curtido pelo funkeiro ainda aborda a necessidade de moldar-se a outro alguém: "Tive um relacionamento onde eu cobrava por atenção e carinho e não tive. Me tornei uma pessoa chata por cobrar tanto o que não tinha".

"Então aprendi que quem gosta de você, automaticamente te proporciona coisas que não precisam ser cobradas. Se você cobra, teu lugar não é ali", dizia também. Não dá para saber, ao certo, quando MC Daniel curtiu a publicação, que foi postada no Instagram em 13 de agosto. O término, no entanto, só foi anunciado no dia 29.

Contudo, a curtida foi o suficiente para que os internautas levantarem hipóteses sobre o que acontecia no relacionamento do casal: "Eu sempre achei que ele gostava mais da Mel do que ela dele, ele era muito grudento, geralmente mulher não curte muito isso", declarou uma internauta na publicação, "Dava para ver que ele era bem mais apegado que ela", escreveu outra, "Ele é mais intenso que ela, isso era bem óbvio", opinou mais uma.