Marcos Caruso faz aparição rara ao lado do namorado em jantar romântico

Ator Marcos Caruso compartilha cliques de encontro romântico com namorado, Marcos Paiva

Nesta quinta-feira, 18, o ator Marcos Caruso (71) usou suas redes sociais para compartilhar um pouco de seu encontro especial com seu namorado, Marco Paiva, em um jantar romântico que os dois tiveram. Os pombinhos foram para um restaurante localizado em Lisboa, Portugal.

“Tudo!!! E a sobremesa então…”, escreveu o ator, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Marcos mostrou um pouco da mesa que estavam, além de selfies ao lado do namorado, enquanto curtiam o clima romântico do estabelecimento.

Além disso, em uma das fotos, Marcos Caruso surge todo sorridente, enquanto o namorado observa ele de forma apaixonante. Já em outro momento, os dois aparecem sorrindo, mostrando como estavam se divertindo. O ator e o técnico de enfermagem estão juntos desde 2018. "Lindos e verdadeiros lordes", elogiou um internauta. "Lindas fotos", exaltou uma outra usuária. "Como é bom ver vocês felizes assim", celebrou uma terceira seguidora.

Marcos Caruso nega rumores de casamento

Após aparecer usando o mesmo anel que o namorado, Marcos Caruso desmentiu os rumores de que teriam se casado em Portugal. “Não houve cerimônia nenhuma de casamento. Estivemos em Lisboa para assistirmos ao sucesso que minah peça está fazendo por lá e postamos as mãos para o alto, com aneis compras numa feirinha no Bairro Alto, e já acontece a repercussão de que houve casamento”, disse ele ao site Gshow. Inclusive, Caruso comentou sobre o seu relacionamento. “Continuo com a discrição de sempre quanto à minha vida pessoal. Estamos muito felizes e, na medida do possível e do querer, discreto”, disse ele. Os dois estão juntos desde 2018.