Marcella Fogaça e Joaquim Lopes curtem dia de praia com Sophia e Pietra

Nas redes, Marcella Fogaça e Joaquim Lopes postam fotos na praia com as gêmeas

CARAS Digital Publicado em 05/03/2022, às 18h11

Marcella Fogaça, Joaquim Lopes (41) e as filhas estão viajando!

O destino escolhido pela família foi a Praia do Espelho, que fica na Bahia e que, inclusive, foi onde Sophia e Pietra (11 meses) foram geradas.

Neste sábado, 05, o ator e a cantora decidiram mostrar um pouco de como estão sendo os dias que estão vivendo em Trancoso.

No Instagram, ela publicou dois cliques onde apareceu dentro d’água com as gêmeas. O gato postou uma onde os quatro estavam no mar e outras duas onde estavam na areia.

“Obrigada, meu Deus. Simplesmente, obrigada”, escreveu a mãe-coruja na legenda de sua postagem.

“‘Dizem que do mundo todo nada ainda eu descobri, mas de que vale o mundo todo, se todo o meu mundo é aqui?’”, questionou Joca.

Confira as fotos de Marcella Fogaça, Joaquim Lopes, Sophia e Pietra na praia:

