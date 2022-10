Maisa Silva esbanja beleza e estilo ao compartilhar fotos de viagem para recarregar as energias

A atriz Maisa Silva fez viagem para recarregar as energias antes de voltar às gravações da série “De Volta Aos 15” e compartilhou fotos em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 17h13

Nesta sexta-feira, 21, Maisa Silva (20) compartilhou em seu Instagram algumas fotos onde apareceu belíssima em viagem feita para recarregar as energias.

Em um hotel luxuoso de Campos do Jordão, a atriz apareceu com um look composto com uma blusa preta com uma jaqueta de couro marrom por cima. Para completar o look, Maisa ainda vestia uma calça jeans e coturno preto.

Na legenda da publicação, a estrela da série “De Volta Aos 15” escreveu: “recarregando energia”. Nos stories, a artista ainda explicou: “Renovei as energias pra última etapa de gravações de De Volta Aos 15”.

Os fãs de Maisa adoraram as fotos de viagem e fizeram chover elogios nos comentários! “Tá linda”, escreveu um seguidor. E outra fã elogiou: “Perfeita, te amo”.

Luxo!

Na última quarta-feira, 19, Maisa deixou seus fãs babando ao compartilhar fotos do look escolhido para marcar presença em evento do Teleton.

A estrela esbanjou beleza e estilo ao usar um blazer aberto e calça azul-escuro, e uma "saia" aberta como detalhe.