Maisa ostenta elegância em look para evento do Teleton: ''Poderosa''

A apresentadora Maisa chamou a atenção ao mostrar detalhes da produção para a coletiva do Teleton

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 12h20

Maisa (20) arrasou mais uma vez na produção! A apresentadora abriu um álbum de fotos mostrando o detalhes do look para a coletiva de imprensa do Teleton e impressionou os fãs.

Para a ocasião, a famosa apostou em um conjunto de blazer aberto e calça azul-escuro, e uma "saia" aberta como detalhe.

A musa finalizou o visual com o cabelo preso em um coque, brincos grandes e maquiagem com delineador.

"Deem oi pra madrinha digital do @teletonoficial", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores babaram na beleza de Maisa. "Lindaaaaa", disse Sabrina Sato; "A mulher tá um luxo", "A gata é muito poderosa", dispararam os seguidores.

MAISA ELEGE LOOK CURTINHO PARA APROVEITAR SHOW

A atriz e apresentadora Maisa Silva (20) marcou presença no show do cantor J Balvin em São Paulo. Para curtir a apresentação, Maisa apostou em um look curtinho rosa e arrancou elogios na internet. Através de seu perfil no Instagram, Maisa Silva mostrou a sua produção para curtir o show em São Paulo.

A atriz apostou em um conjunto com saia e cropped rosa, com brilho em toda sua extensão, e completou o look com uma jaqueta. Além disso, Maisa surgiu com um penteado fashion, com dois coques no cabelo.

