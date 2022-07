Maisa mostra melhores momentos da sua viagem luxuosa para a Grécia

Após dias de descanso na Grécia, Maisa compartilhou um vídeo exibindo os melhores momentos

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 13h59

Os últimos meses foram bem intensos na vida de Maisa (20). Entre algumas viagens, a apresentadora curtir dias de descanso e diversão na Grécia.

E após dividir cliques paradisíacos no local, ela compartilhou um vídeo com os melhores momentos da viagem luxuosa.

Nas imagens, a artista mostrou as festas, praias, comidas e vistas deslumbrantes do local, onde aproveitou com a melhor amiga, Julia Rabelo.

"Greek summer! Sobre dias mágicos, repletos de boas energias, pessoas, comidas, música e muito amor!", escreveu ela na legenda da publicação.

Recentemente, Maisa fez a mesma coisa com a sua passagem por Los Angeles, nos Estados Unidos, até mesmo o seu encontro com a ídola, Selena Gomez (29).

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE MAISA