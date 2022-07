Maisa Silva aposta em look estiloso e confortável para passeio em Mykonos: ''Perfeita!''

Maisa Silva arrancou elogios da web ao exibir o look arrasador que escolheu para um passeio em Mykonos

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 13h28

Maisa Silva (20) está compartilhando tudinho que está fazendo durante sua passagem pela Grécia.

Nesta terça-feira, 12, não foi diferente, já que a atriz publicou alguns cliques que fez durante um passeio pelas ruas de Mykonos.

Para a ocasião, a gata apostou em um conjuntinho estiloso e confortável, com um top com bojo e uma saia branca, combinando com uma bolsinha grifada e um colar dourado.

Na legenda, Maisa apenas escreveu: "Windy", que em português significa: "Ventosa".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeita!", disse um. "Gata!", falou outro. "Linda demais!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Maisa Silva usando um look estiloso e confortável durante um passeio em Mykonos: