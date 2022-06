Maisa mostra o momento exato de seu encontro com Selena Gomez e se declara para a cantora

Após conhecer Selena Gomez, Maisa posta vídeo do encontro com a cantora norte-americana

Na noite da última quarta-feira, 29, Maisa Silva (20) abalou muito as redes sociais ao mostrar que estava realizando um sonho: ela conheceu Selena Gomez (29)!

A influenciadora digital foi até Los Angeles para comparecer a um evento da marca de maquiagens da cantora norte-americana e, é claro, foi super bem recebida.

Inclusive, nesta quinta-feira, 30, a também atriz decidiu usar seu Instagram para compartilhar o momento exato em que encontrou sua ídola.

Maisa publicou um vídeo que começa com ela prestes a encontrar Selena e, em seguida, recebendo um abraço da produtora, que a chamou de ‘Mama’.

“Who says you're not worth it?’”, escreveu a brasileira no começo da legenda, se referindo a uma música de Gomez. “Ainda em êxtase e com o coração explodindo de gratidão por esse encontro”.

“Am I dreaming? Thank you for everything, Selena Gomez. You're my biggest inspiration, I'll keep these moments forever in my heart. What an unforgettable experience, thank you. Love, Mama”, se declarou ao final.

Em tradução livre a legenda ficaria: “Estou sonhando? Obrigada por tudo, Selena Gomez. Você é a minha maior inspiração, eu vou guardar esses momentos para sempre em meu coração. Que experiência inesquecível, obrigada. Com amor, Mama”.

Confira o vídeo do momento exato em que Maisa se encontra com Selena Gomez: