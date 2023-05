Mãe de Lívia Andrade surge em cliques raros com a apresentadora

Em avião, mãe de Lívia Andrade é flagrada em rara aparição; veja

A mãe de Lívia Andrade (39) surgiu em cliques raros na rede social da filha nesta quinta-feira, 11. Discreta com sua vida pessoal, raramente, a global mostra seus familiares, mas, dessa vez ela surpreendeu ao gravar a mãe a acompanhando em uma viagem.

Em um avião, a artista apareceu todo estilosa após um dia de gravações na Globo. Usando uma roupa roxa e um batom lilás, Lívia Andrade chamou a atenção no local com as cores nada discretas.

Além disso, ela divertiu ao gravar a mãe sem avisar. Em seguida, ela fez uma selfie do momento e fez mistério sobre qual seria o destino final delas.

Há dois anos, Lívia Andrade surpreendeu ao publicar uma série de cliques com a mãe na praia. Na época, a dupla posou na areia usando looks iguais e ela usou os cliques para homenageá-la.

Veja as fotos da mãe de Lívia Andrade:

Dona Déa Lúcia revela mania de Lívia Andrade durante Domingão: ‘Maníaca’

Na tarde deste domingo, 9, a mãe do humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), Dona Déa Lúcia (75), decidiu revelar uma mania de sua colega de elenco do programa Domingão com Huck, a modelo e apresentadora Lívia Andrade, que divertiu todos que estavam ali.

Enquanto o apresentador do programa, Luciano Huck, apresentava os convidados da noite, percebeu que Lívia teria clareado seus cabelos, e resolveu perguntar a ela sobre a mudança. “Trouxe umas luzes”, explicou a atriz, sorridente.

Foi aí que Dona Déa Lúcia se intrometeu, expondo uma mania da famosa que a deixa um pouco incomodada. “Ela fica preocupada com o cabelo dela e comigo. Se tiver um fiozinho [fora do lugar] ela fica assim no meu cabelo ó”, brincou a mãe do falecido comediante, mostrando que Lívia sempre para para arrumar cada fio do cabelo da amiga.

“Ela é maníaca. Não pode ver nada fora do lugar. Ela tem um problema com isso”, continuou Dona Déa, fazendo com que todos rissem dentro do estúdio. Lívia, por sua vez, riu e concordou: “Eu tenho esse problema”, brincou.