Ludmilla posta fotos com Brunna em avião mas não revelou para onde vão

Ludmilla postou cliques com sua esposa Brunna Gonçalves em um avião mas não contou para onde vão

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 19h25

Nesta segunda-feira, 16, Ludmilla (27) fez mistério no seu Instagram ao postar fotos em um avião com sua esposa Brunna Golçalves (30).

A cantora postou diversas fotos com a ex-BBB em um avião e ainda fez stories no aeroporto. Ludmilla vestia um look all-black enquanto a dançarina Brunna usava um conjunto de moletom bege.

Na legenda do post, a dona do hit Maldivas fez mistério para os fãs e pediu para que eles dessem palpites do destino. "Vou ali dar um rolê, quero ver se alguém advinha onde", escreveu Ludmilla.

Os fãs da voz do álbum Numanice apostaram justamente nas ilhas Maldivas, onde a cantora escreveu a música para Brunna. "Acho que Maldivas", escreveu uma seguidora. E o bailarino Felipe Vilarim questionou: "Será que é remember das Maldivas ?".

Confira aqui o post de Ludmilla!