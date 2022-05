Ludmilla dá bronca em fã nas redes sociais

Ludmilla responde comentário de fã que queria desistir de prova e dispara: 'Paga esse Enem'

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 21h01

A cantora Ludmilla (27) não ficou quieta ao ver um fã querendo cometer uma 'loucura' para ir ao seu show. Nas redes sociais, ela viu um seguidor dizendo que não iria fazer a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para guardar dinheiro para ir ao show dela. Então, a artista chamou a atenção do fã.

Nas redes sociais, um fã disse: “Ia fazer Enem esse ano, mas desisti porque agora eu pago, está 85 reais e estou juntando dinheiro pro Numanice... Tenho minhas prioridades”. Assim, a cantora não gostou nada do que leu e disse para o fã ir fazer a prova. “Para de maluquice. Paga esse Enem e me manda seu nome e de um acompanhante que eu deixo anotado para te colocar na lista de convidados pra quando o Numanice for pra Salvador”, escreveu ela.

Logo depois, o fã ficou emocionado com o comentário dela. “Meu Deus, Ludmilla, te amo”. E a cantora respondeu: “Vai ter fã graduado sim”.