Luciana Gimenez esbanja beleza em viagem à Nova York: "Básica e chic"

De passagem por Nova York, a apresentadora Luciana Gimenez esbanjou beleza ao posar na ruas agitadas da cidade; confira o álbum de fotos!

A apresentadora Luciana Gimenez está curtindo seus momentos na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. A comandante do SuperPop viajou para passar um tempo com seu filho Lucas Jagger, fruto de seu breve relacionamento com a lenda do rock Mick Jagger.

Nesta sexta-feira, 15, a musa encantou seus seguidores ao posar com look basicão nas ruas agitadas da cidade. Nas fotos postadas em seu Instagram, ela apareceu chiquérrima com uma camiseta branca simples, bermudas oversized jeans, óculos escuros, bolsa de grife e saltos finos.

"Acharam que não teriam saltos pelas ruas de NY? Felicidade e autoestima estão on!", escreveu Luciana na legenda da publicação. E seus seguidores rasgaram elogios para os registros maravilhosos. "Básica e chic, só você mesmo Lulu", escreveu fã. "Maravilhosa", disparou outro. "Que mulher linda", enalteceu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Este não é o primeiro look espetacular que Luciana Gimenez serviu em sua viagem à Nova York. No último dia 8, a apresentadora deixou seus seguidores babando com outros registros do passeio e recebeu vários elogios pelo modelo escolhido.

A modelo optou por um conjunto composto por calça social preta com estampa risca de giz e um cropped da mesma cor. Além do look all-black, Luciana levava em mãos uma bolsa “diferentona”, que tinha o formato de bola espelhada.

“Valorize pequenos momentos, pequenos sorrisos, pequenas atitudes, pequenos carinhos. A vida é feita de pequenas coisas que se tornem um todo perfeito”, escreveu a apresentadora na publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Ex-BBB abre o jogo após boatos de affair com Luciana Gimenez

Em julho, Luciana Gimenez teve seu nome conectado ao do ex-BBB Rodrigo Mussi. Assim, a internet pirou com os rumores de suposto affair entre a apresentadora e o influenciador digital. As especulações iniciaram após os dois postarem fotos no mesmo local durante um pôr do sol em viagem à Grécia.

No entanto, os rumores foram desmentidos pelo ex-BBB, que negou o envolvimento. Em entrevista ao Gshow, Mussi se mostrou surpreso pelos boatos, mas foi rápido em terminar neles. "Tomei um susto quando vi essa informação. É minha amiga. Não fomos juntos para o mesmo local, nos encontramos lá. Tinha uma equipe grande de foto, maquiagem. Ela fazendo o trabalho dela de uma marca internacional e eu fazendo os meus, para outras marcas. Só isso. As fotos só que estão no mesmo lugar", contou ele.