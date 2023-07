Lucas Guimarães revela detalhe íntimo de viagem com Carlinhos Maia à Europa

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Guimarães contou como tem aproveitado a viagem romântica com Carlinhos Maia

O influenciador Lucas Guimarães (29) não tem dúvida que está vivendo momentos incríveis de puro romantismo em sua viagem à Itália. Em entrevista à CARAS Brasil, o alagoano comentou como tem aproveitado o período ao lado do maridão, Carlinhos Maia (32).

Segundo Lucas, o verão italiano tem sido mágico e tem lhe proporcionado reflexões sobre a vida. "É um lugar muito apaixonante, as pessoas, a cultura, a beleza, os detalhes, a arquitetura, os restaurantes, é um lugar que não dá vontade de você ir embora", disse ele, que já passou pelas cidades de Veneza e Roma.

"Você se sente literalmente em casa e eu, como bom italiano (só que não), um brasileiro, mas que sabe apreciar as coisas boas da vida, me sinto muito honrado e agradeço muito a Deus pela oportunidade de chegar até aqui, que eu sei que ele me fará chegar a lugares gigantes nesse mundo", afirmou.

Em meio a um passeio e outro, o apresentador do podcast PodCats, não negou que o cenário paradisíaco tem mexido com o casal, que tem aproveitado para dar uma verdadeira apimentada na relação: " É um lugar muito especial, muito romântico, aqui a gente tá se aproveitando, tá se amando mais, estamos curtindo ".

O artista, que no último ano começou a investir na sua formação de ator, tem agradecido constantemente as conquistas profissionais que lhe proporcionaram a realização da viagem. "Sabe aquele nosso bordão: 'Quem tem boca vai a Roma'? A minha boca me trouxe até a Roma, meu trabalho, minha luta, o nosso suor, tudo que foi feito lá atrás. Então, é um lugar que me traz muita sensação de gratidão", declarou.

"Sem dúvidas, a Itália já entrou no meu top 3 como um dos lugares mais especiais, mais mágicos e românticos que eu já vivi toda minha vida. É um lugar que você sente a prosperidade reinando e isso me faz cada vez mais buscar o melhor dessa vida", finalizou.