Carlinhos Maia é detonado ao expor higiene íntima do marido: "Eu terminava"

Carlinhos Maia é detonado ao expor higiene do marido em publicação absurda; veja

O influenciador Carlinhos Maia está sofrendo muitas críticas nas redes sociais nesta quinta-feira, 6, ao fazer publicações em que expõe o marido, o também influenciador Lucas Guimarães. Nos posts, ele fez uma referência bem direta.

É que ele citou a higiene íntima do marido ao falar da vida a dois do casal. Isso porque o influenciador insinuou que os dois estavam há dias sem ir para a cama por culpa de problemas estomacais do amado.

"Lucas estava com barriga inchada depois de um cuscuz que ele comeu, então faz uma semana que tô sem namorar, daí ele melhorou hoje, tô aqui às 3h da manhã esperando ele terminar a chuquinha dele", falou o famoso.

A declaração de Carlinhos Maia pegou muito mal e rendeu críticas dos fãs e seguidores. "Gente, hoje virou normal expor a intimidade assim, né?", escreveu uma seguidora surpresa com a mensagem. "Intimidade de um casal deveria ser Intimidade apenas do casal", opinou outro.

"Se faz sucesso é porque tem público, né. Ele fala sobre coisas que sabe que vai engajar", acusou um. Uma fã criticou a exposição de Lucas Guimarães ainda foi mais radical: "Eu terminava. Exposição desnecessária", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetadas Dos Famosos 📌 (@alfinetei)

EXPOSTO POR EX-ATOR DA GLOBO

O apresentador Charles Daves surpreendeu ao fazer uma revelação sobre o influenciador Carlinhos Maia no programa Hoje tem tudo, na RNT TV. De acordo com o comandante da atração, foi ele quem ajudou o marido de Lucas Guimarães a se tornar famoso. Contudo, Charles alega que foi retríbuído com pura ingratidão.

Tudo começou quando Charles estava comunicando uma notícia envolvendo o humorista. Então, ele comentou: “Eu olho o Carlinhos assim, vendo ele ser atacado, mas é uma pessoa que eu não gosto. Porque é uma pessoa ingrata e eu detesto ingratidão”, começou ele. Depois, ele deu detalhes sobre o passado com Carlinhos.