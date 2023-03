Lore Improta explica motivo de não comer espetinho de escorpião na Tailândia: "Coragem"

Lore Improta e Leo Santana estão curtindo a lua de mel no país asiático após a maratona de Carnaval

O diário de viagem de Lore Improta (29) e Léo Santana (34) na Tailândia ganhou novos capítulos. Após passarem perrengue em um restaurante e comerem insetos nas ruas de Bangkok, a dançarina revelou o motivo dela e do marido não experimentarem outra iguaria local: o escorpião no espeto.

Lore explicou que a recomendação de não comer o animal partiu do seu guia turístico no país. "Ele não deixou a gente comer, mas eu também não teria coragem não", brincou. Ela também disse que o profissional contou que o gosto do escorpião se parece com casca de camarão.

O consumo de insetos é bem comum no oriente, principalmente no sudeste asiático, onde está localizado a Tailândia.

Minhoca? Lore Improta e Léo Santana provam comida exótica na Tailândia

Depois de uma rotina intensa no Carnaval, com desfiles e trios elétricos, Lore Improta e Léo Santana, dono do hit que dominou a folia neste ano, 'Zona de perigo’, resolveram tirar férias e curtir a lua de mel na Tailândia.

Com o coração apertado ao deixar a filha em casa, a dançarina mostrou nas redes sociais os dois dias que viajaram de avião até chegarem ao destino escolhido por eles para comemorarem a união. Ela fez um resumo do primeiro dia que tiveram por lá e impressionou com o luxo do hotel onde estão hospedados.

A viagem se tornou uma experiência imersiva na cultura do país, com direito a degustação de comidas exóticas: saliva de passarinho, sorvete de shoyu, que a dançarina avaliou como “muito bom” e até insetos.

O casal provou bicho de bambu, que Léo chamou de minhoca, por conta da semelhança. O cantor comeu e aprovou: “salgadinho, tipo snack”, relatou. Já Lore, estava com bastante receio de provar o alimento diferenciado. Depois que degustou a iguaria ela tomou uma bebida alcóolica.