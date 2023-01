Lívia Andrade perde a linha e deixa tudo de fora com biquíni sem alças: "Que corpo é esse?"

De férias fora do Brasil, Lívia Andrade deixa tudo de fora ao apostar em biquíni minúsculo

A apresentadora Lívia Andrade (39) deixou os fãs em choque ao compartilhar nesta terça-feira, 17, uma série de cliques em que surge usando um biquíni sem alças dourado.

Coberto de pedrarias, a peça escolhida pela musa deixou em evidência seu corpão bronzeado. Com acessórios poderosos, ela posou deitada no espelho d'água e depois com os braços levantados mostrando em detalhes todo o seu poder.

"Solar", disse ela economizando na legenda da publicação que deixou seus milhões de seguidores totalmente perplexos. Ela é conhecida pela boa forma que ostenta em cada aparição.

"A maior de todas", comentou um. "Difícil escolher qual foto é a melhor", comentou outro. "Que corpo é esse, mulher? É cada foto que tu posta que é impossível passar sem curtir", disparou outro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade exibe corpo sarado e fãs elogiam: “A mulher mais linda do Brasil”

Essa não foi a primeira vez que Lívia Andrade exibiu a boa forma nas redes sociais. A loira vai à praia com frequência e na última semana, estava curtindo os mares cariocas, em uma viagem para Angra dos Reis no Rio de Janeiro, com direito a mais um clique de biquíni, que foi muito bem recebido pelos fãs.

Com um biquíni rosa, Lívia legendou: “Dia lindooooo” e os admiradores da atriz fizeram questão de deixar uma lista de elogios nos comentários: “A mais linda da TV brasileira”, disse uma fã, seguido de: “A mulher mais linda do Brasil”, um seguidor declarou em outro comentário, “Você é perfeita demais”, disse outra.