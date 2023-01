Lívia Andrade chama atenção ao exibir corpo sarado nas redes sociais: 'A mulher mais linda do Brasil'

Lívia Andrade esbanjou beleza ao aparecer de biquíni durante um passeio de barco em Angra dos Reis e arrancou elogios nas redes sociais

Lívia Andrade (39) chamou a atenção de seus seguidores ao exibir seu corpo sarado nas redes sociais. A artista desfrutou de dias ensolarados em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e aproveitou para passear de barco. "A mulher mais linda do Brasil", elogiou uma seguidora na publicação no Instagram.

A apresentadora compartilhou uma sequência de fotos usando um biquíni rosa e esbanjou beleza ao fazer algumas poses exibindo suas curvas impecáveis. "Dia lindo", afirmou ela na legenda da publicação. Nos comentários, os seguidores elogiaram a beleza de Lívia. "Que linda", disse uma fã. "Maravilhosa", escreveu outra. "Você é perfeita demais", falou mais uma. "A mais linda da TV brasileira", afirmou uma seguidora.

Confira o post de Lívia no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Recentemente, a apresentadora trocou farpas com Dea Lúcia (75), conhecida como Dona Dea. Durante o 'Domingão', no último domingo, 01, Lívia provocou a mãe de Paulo Gustavo (1978 - 2021). A loira falou sobre a roupa da comediante lembrar uma zebra por ter listras brancas e pretas.

"Eu não sei quem pintou a zebra, mas eu quero o resto da tinta", disse Lívia, falando sobre o visual de Dona Dea. "Foi profundo isso, foi demais. Inclusive, a Dona Déa poderia responder isso, já que ela veio de zebra no primeiro dia do ano. Cadê o resto da tinta?", disparou a modelo.

A matriarca não perdeu tempo e alfinetou a apresentadora durante o programa de Luciano Huck (51): "Olha, ela tem uma inveja de mim… Prata já deu! O negócio é vir de zebra, no preto e branco. Estou linda, gorda, empoderada, trabalhando e não espero dinheiro de homem nenhum", declarou ela, sem segurar a língua.

Dias depois, Dona Dea postou uma foto com Lívia na última terça-feira, 3 de janeiro. Em seu perfil do Instagram, a mãe do humorista publicou uma foto das duas fazendo biquinho bem juntinhas. "Amiga querida saudades ❤️❤️❤️Vamos tomar nosso vinho quando ???? Mil beijocas", colocou ela na legenda.

"Eu amoooooooo... Você foi um presente na minha vida! Obrigada minha amiga querida , você já mora no meu coração, ja estou morrendo de saudade , você é pura alegria! ❤️ Estou te esperando , pode ser amanhã, vou mandar buscar você aí kkkkk", devolveu Lívia.