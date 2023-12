Lívia Andrade curte viagem com Dona Déa Lúcia: ‘Família Domingão’

Parceiras no programa Domingão com Huck, Lívia Andrade mostra foto de viagem especial com Dona Déa Lúcia. Saiba o destino delas

A apresentadora Lívia Andrade curtiu uma viagem na companhia de Dona Déa Lúcia, com quem trabalha no programa Domingão com Huck, da Globo. As duas foram prestigiar o cruzeiro do cantor Daniel pela orla do Rio de Janeiro.

Elas embarcaram no último sábado, 9, na região de Búzios, no Rio de Janeiro, e mostraram fotos juntinhas antes de entrarem no navio. “Família Domingão ativar”, disse Lívia ao mostrar as fotos.

Nos comentários do post, os fãs aprovaram a parceria delas além da TV. “Família de milhões”, disse um seguidor. “Amo essa dupla”, afirmou outro. “Que lindas”, afirmou outro.

Lívia Andrade chora por causa de Silvio Santos na Globo

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu ao derrubar algumas lágrimas durante o Domingão com Huck, da Globo, neste final de semana. Ela se emocionou ao ver a homenagem de Tiago Abravanel para seu avô, Silvio Santos, no palco da atração. O artista participou da Batalha do Lip Sync e dublou as músicas que seu avô cantou no passado. Ao ver o show, Lívia se emocionou.

Logo depois do show, a câmera mostrou Lívia Andrade com a maquiagem borrada por causa das lágrimas e ela aproveitou para se declarar para o ex-patrão. Vale lembrar que ela trabalhou com Silvio Santos durante muitos anos no SBT.

“Eu estou rindo e chorando ao mesmo tempo. É um negócio muito louco que deu na minha cabeça agora. Sisi, eu sei que vai chegar até aí: eu estou morrendo de saudade de você. Ele com certeza vai ver. Estar aqui em um domingo… A gente falar de domingo é falar de Silvio. Foram mais de 10 anos ali do lado dele. Quando o auditório pegou o pompom, já me deu um negócio, minha cabeça deu uma bugada”, disse ela.