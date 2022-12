Lexa exibe fotos inéditas de viagem ao Japão

A cantora Lexa passou os últimos dias em Shibuya ao lado de Gabi Lopes e Anitta

A cantora Lexa (27) utilizou o seu perfil nas redes sociais nesta quinta-feira, 01, para compartilhar novos registros de sua viagem ao Japão.

Nos últimos dias, ela curtiu os dias em Shibuya, bairro de Tóquio, ao lado de um grupo de amigos. Dentre eles, estavam Anitta (29) e a atriz Gabi Lopes (28).

Nas imagens inéditas publicadas no Instagram, Lexa aparece megaproduzida, com um look todo preto, em meio às ruas de um dos principais centros comerciais e financeiros do mundo.

Lexa e MC Guimê anunciam o fim do casamento após 7 anos juntos

A cantora Lexa e o cantor MC Guimê anunciaram o fim do casamento no último dia, 22, por meio das redes sociais. Os dois compartilharam recados para os fãs para confirmar a separação.

Lexa compartilhou uma foto de quando eles se casaram na igreja e contou sobre a decisão. "Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você tá marcado na minha história. O fato é que, por meses tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados. O amor que eu sinto por você vai além desse mundo e, não queríamos abrir brechas e especulações que estragassem esses 7 anos tão lindos vividos", disse ela.

E completou: "Para todos que acompanharam nosso relacionamento, que sempre foi muito bem resguardado peço compreensão, carinho e respeito. Não levantem suposições porque elas não existem. Só nos respeitem, porque foi uma decisão conjunta. Guimê, você foi de longe umas das melhores escolhas da minha vida. Foram os melhores 7 anos possíveis e quem sabe um dia nossos caminhos se reencontrem. Te amarei pra sempre Dantas".

No Twitter, ela contou sobre o seu estado emocional neste momento de sua vida. "Vou dar o meu melhor, prometo. Vou tirar forças de onde não tenho para fazer o meu trabalho. Vocês me verão rindo, mas só eu sei como estou por dentro”, disse ela.