Lewis Hamilton abre álbum de fotos de viagem ao Brasil: "Bem brasileiro"

Após passar seu fim de ano no Brasil, Lewis Hamilton abre álbum de fotos de sua viagem e fãs se derretem pelos registros na web; confira!

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton aproveitou um tempinho longe das pistas de corrida para visitar o Brasil. Em dezembro, ele passou alguns dias no Brasil, passando pela Bahia e o Rio de Janeiro, para curtir seu fim de ano. E nesta sexta-feira, 9, ele finalmente compartilhou alguns cliques de sua viagem.

Em seu perfil oficial do Instagram, Hamilton abriu o álbum de fotos de sua passagem ao Brasil e deixou seus fãs encantados com os registros. De camiseta amarela, o heptacampeão mundial passeou de barco, curtiu um samba, visitou praias e até mesmo esbanjou muito estilo ao atravessar as ruas de Trancoso.

"Brasil nas férias", escreveu Lewis na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs brasileiros surtaram com os registros e celebraram novamente sua passagem pelo país, do qual em 2022 foi nomeado cidadão honorário.

"Bem brasileiro", disparou um internauta. "A gente te ama!!!", declarou outro. "MEU PATRÃO É BRASILEIRO DEMAIS", brincou mais um. Outros ainda imaginaram encontrar com o grande piloto. "Já pensou... esbarrar no Heptacampeão Mundial de Fórmula 1 na pipoca da Ivete...?", disseram.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lewis Hamilton (@lewishamilton)

Galvão Bueno lembra grande sonho de Ayrton Senna

Com o anúncio da saída de Lewis Hamilton da Mercedes para correr pela Ferrari em 2025 na Fórmula 1, o locutor esportivo Galvão Bueno lembrou uma história com seu grande amigo, Ayrton Senna. Falecido em 1994 após um acidente na pista, o grande sonho do tricampeão mundial era correr pela equipe italiana.

"Correr pela Ferrari é diferente, e acho até que faz parte do sonho de todo grande piloto de Fórmula 1. Vou lhes contar uma história. Não me lembro exatamente o ano, mas o Senna já estava preparando sua ida para a Williams, com aquele carro que ganhava tudo, e eu perguntei a ele: 'Por que você não vai para a Ferrari?'", iniciou Galvão, citando a ida do amigo para a sua última equipe da carreira.

Senna, no entanto, tinha outros planos para sua carreira no automobilismo. "Eu vou atrás de dois títulos mundiais, me igualar ao Fangio, que era o maior da época, e depois sim eu vou para a Ferrari", revelou Galvão, que pediu para o amigo definir o que era uma Ferrari.

"Ele parou, pensou e disse: 'Ferrari é uma cor. A Ferrari é um ronco. A Ferrari é toda uma história. A Ferrari é um sonho'", lembrou o apresentador, citando uma forte fala de Senna.