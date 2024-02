Galvão Bueno relembra grande sonho de Ayrton Senna: "É uma história"

Em suas redes sociais, Galvão Bueno resgata história com seu amigo, Ayrton Senna, e relembra grande sonho do piloto de Fórmula 1; confira!

O locutor esportivo Galvão Bueno resgatou uma história com seu grande amigo, o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, na última quinta-feira, 1. Em suas redes sociais, o apresentador emocionou todos os seus seguidores ao relembrar um grande sonho de carreira do amigo, falecido em um acidente em 1994.

O assunto surgiu com o anúncio da saída do piloto Lewis Hamilton da equipe Mercedes após 11 anos de parceria. O heptacampeã competirá pela Ferrari a partir de 2025 e deixou muitos fãs chocados com a novidade. Assim, Galvão decidiu justificar a escolha do campeão mundial ao falar sobre a história de Senna na Fórmula 1.

Em seu perfil oficial do Instagram, o locutor compartilhou um vídeo falando sobre a preocupação dos fãs sobre a mudança de equipes. Para tranquilizar os fãs de Hamilton, ele comparou a situação com a história de Senna, cujo grande sonho era correr pela equipe italiana.

"Correr pela Ferrari é diferente, e acho até que faz parte do sonho de todo grande piloto de Fórmula 1. Vou lhes contar uma história. Não me lembro exatamente o ano, mas o Senna já estava preparando sua ida para a Williams, com aquele carro que ganhava tudo, e eu perguntei a ele: 'Por que você não vai para a Ferrari?'", iniciou Galvão, citando a ida do amigo para a sua última equipe da carreira.

Senna, no entanto, tinha outros planos para sua carreira no automobilismo. "Eu vou atrás de dois títulos mundiais, me igualar ao Fangio, que era o maior da época, e depois sim eu vou para a Ferrari", revelou Galvão, que pediu para o amigo definir o que era uma Ferrari.

"Ele parou, pensou e disse: 'Ferrari é uma cor. A Ferrari é um ronco. A Ferrari é toda uma história. A Ferrari é um sonho'", lembrou o apresentador, citando uma forte fala de Senna. Vale lembrar que Adriane Galisteu, ex-namorada do piloto, já havia falado que ele havia morrido sem realizar esse grande sonho de correr pela equipe italiana.

Galvão Bueno recorda morte de Ayrton Senna

Galvão Bueno terá uma homenagem especial no Caldeirão, programa da Globo, no próximo sábado, 3. E em trecho adiantado pelo site Splash, do UOL, o locutor esportivo relembrou o falecimento de Ayrton Senna, morto em 1994 durante uma corrida em que ele narrava.

"Imagina narrar a batida do Senna!? Eu me emociono em qualquer lugar [quando falo disso]. [No dia] eu saí três vezes da cabine para respirar. Ele virou meu amigo quando ganhou uma corrida da Fórmula 2 ou 3, veio se apresentar para mim e disse que eu ainda ia narrar muitas vitórias dele. E, assim, começou. Era como um irmão mais novo, daqueles amigos que você conta nos dedos", declarou o apresentador