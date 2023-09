Leticia Colin curte dia em parque de diversões com o marido e o filho

A atriz Leticia Colin postou fotos do passeio em família durante as férias nos Estados Unidos

A atriz Leticia Colin encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar algumas fotos curtindo o dia ao lado do marido, Michel Melamed, e do filho, Uri, de três anos. Eles estão de férias em Orlando, nos Estados Unidos, e aproveitaram para se divertir na Disney.

Nos cliques postados no feed do Instagram nesta sexta-feira, 1º, o trio surge sorridente durante o passeio pelo parque de diversões. Para o momento de lazer, Colin apostou em top e um shorts jeans e tênis, além disso, fez questão de usa uma tiara de orelhinhas da Minnie.

"Essa Minnie tá diferenciada, hein? Dia lindo e sem furacão por aqui, senhorxs!", escreveu a atriz na legenda da publicação, comentando sobre os alertas de que um furacão poderia atingir o território americano após a tempestade tropical Idália passar por Cuba e se intensificar.

Os internautas se derreteram pelos cliques. "Família de ouro", disse uma seguidora. "Lindos demais", escreveu outra. "A Minnie mais linda", comentou uma fã. "Bom passeio para essa família linda", desejou mais uma admiradora.

Vale lembrar que Leticia está no elenco da novela Todas as Flores, do Globoplay. A trama de João Emanuel Carneiro, em que a atriz interpreta a personagem Vanessa, estreia na Globo na próxima segunda-feira, 4, após Terra e Paixão.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Colin (@leticiacolin)

Leticia Colin fala sobre sexualidade

Discreta com a vida pessoa, a esposa de Michel Melamed e mãe de Uri, Leticia Colin, falou sobre sua sexualidade e se mostrou a favor das possibilidades. A estrela de 'Todas As Flores' disse como se identifica pela primeira vez durante entrevista ao jornal EXTRA. A fala ocorreu enquanto ela dizia que gostou de sentir um certo poder ao interpretar a vilã Vanessa, que muitas vezes usava o sexo como moeda de troca.

"Nunca me perguntaram isso, mas acho que sou uma mulher, cis, hétero. E super a favor de todas as outras possibilidades, que são até mais interessantes que a minha (risos). Acho que cada um tem que ser o que quiser, o que puder ser, o que sentir que faz sentido pra si. É isso que eu quero ensinar para o meu filho", disse ela em um trecho da conversa.