Leo Picon simula queda nos Lençóis Maranhenses e internautas comparam com atuação de Jade

Viajando pelas dunas dos Lençóis Maranhenses, Leo Picon aproveita para atuar e é comparado com irmã, Jade

Nesta segunda-feira, 5, o influenciador digital e empresário Leo Picon mostrou que está tentando roubar o lugar de sua irmã, a atriz Jade Picon! Em suas redes sociais, o modelo, que está viajando pelo Maranhão, aproveitou os lindos Lençóis Maranhenses para dar uma palhinha de atuação, fingindo uma queda de uma duna, brincando sobre sua falta de talento.

“De zero a 2 qual a nota da minha atuação? Começando a semana nesse pique: criticado, desacreditado e caindo!”, brincou o influenciador digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo, Leo aparece de bermuda rosa, sem camisa, deixando seu tanquinho sarado à mostra.

Os comentários foram inundados de pessoas se divertindo com a tentativa de atuação do modelo. “Pode voltar e fazer de novo!”, brincou a influenciadora digital Thaynara OG. “Melhor que a Jade”, ironizou um outro internauta, comparando à atuação da irmã de Leo, Jade Picon, que atuou recentemente como Chiara na novela das nove da Globo, Travessia. “Já pode fazer novela da Globo”, abusou um terceiro.

Leo Picon é um influenciador digital, empresário, modelo e youtuber de 27 anos, nascido no dia 22 de abril de 1996, na cidade de Cotia, no interior de São Paulo. Começou a ficar famoso após se tornar colírio da revista Capricho, sendo nomeado o Garoto Capricho. Aos 16 anos, criou uma marca de roupas para lá de bem sucedida, junto de Tata Estaniecki Cocielo. Ele é irmão de Jade Picon.

Não manda, mas recebe

Apesar de Leo Picon não enviar nudes, ele contou que recebe inúmeros e chegou a criar certa confusão entre internet e vida real: "Parei [de ver os nudes] porque eu estava sendo consumido. Imagina, toda hora umas gostosas te mandando foto aí você começa a pensar que sua vida está mais legal no celular do que em qualquer outro lugar. Aí parei de alimentar esse lado. Você tem que ver os vídeos que me mandam... Nada me choca mais. Acho que a gente amadurece, para de abrir nude e passa a marcar encontros pessoalmente".