Leo Picon conta que foi assediado na época de 'Colírio' e revela trauma

Em podcast, influenciador Leo Picon também explicou porque não costuma mandar nudes

O irmão de Jade Picon (21) e influenciador Leo Picon (27) abriu o jogo sobre o que pensa do assédio que recebe hoje em dia e que chegou a receber quando era mais novo por parte de pedófilos. Para quem não se lembra, ele chegou a ser um 'colírio da revista Capricho' aos 13 anos.

O empresário participou do podcast 'Bagaceira chique', apresentado por Luciana Gimenez e foi questionada se "mandava nudes". Ele disse que não e explicou o motivo: "Não mando. Sou um pouco traumatizado porque, quando eu era pequeno e era colírio, eu fui sondado por pedófilos. Eles até tentaram, mas eu já era muito ligeiro".

Ele também foi perguntado se sofria assédio nos dias de hoje e ele respondeu que sofria com frequência. "Você já se sentiu assediado depois de adulto?", perguntou Gimenez. "Eu sou assediado direto. Metem a mão na minha bunda, tentam pegar no meu p*nto", contou.

"É muito doido porque isso é errado, mas está muito distante de eu querer comparar esse assédio com qualquer assédio que mulheres venham a sofrer dos homens, porque, mesmo que o ato seja similar, são posições diferentes. Eu sou contra os dois, mas não é algo que eu vou dormir à noite pensando. E tenho certeza que para as mulheres é bem diferente. Mas são diferentes formas de assédio. Acho que a gente não precisa comparar um assédio com o outro para desqualificar qualquer um", refletiu o rapaz.

Não manda, mas recebe

Apesar de Leo Picon não enviar nudes, ele contou que recebe inúmeros e chegou a criar certa confusão entre internet e vida real: "Parei [de ver os nudes] porque eu estava sendo consumido. Imagina, toda hora umas gostosas te mandando foto aí você começa a pensar que sua vida está mais legal no celular do que em qualquer outro lugar. Aí parei de alimentar esse lado. Você tem que ver os vídeos que me mandam... Nada me choca mais. Acho que a gente amadurece, para de abrir nude e passa a marcar encontros pessoalmente".