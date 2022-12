Lázaro Ramos e Taís Araújo surgem em clima de romance ao darem beijão em Nova York

O ator Lázaro Ramos e a atriz Taís Araújo compartilharam vídeo nas redes sociais onde apareciam se beijando pelas ruas de Nova York

Nesta quinta-feira, 8, Lázaro Ramos e Taís Araújo surgiram em clima de romance pelas ruas de Nova York. O casal está na cidade americana para divulgação do filme “Medida Provisória”, dirigido por Lázaro e estralado por Taís.

No clipe, o casal apareceu dando um beijão na rua mais famosa da cidade, a Times Square. O casal ainda mostrou os diversos outdoors em seu em torno.

“Isso não é um tbt. Tá rolando agora. Beijinho gostoso em sua timeline. Boa maneira de comemorar o filme por aqui não é?”, escreveu Lázaro na legenda do vídeo publicado em seu Instagram.

Os fãs do casal adoraram o vídeo e rasgaram elogios nos comentários do post! “Aii morri. Meu casal”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Isso que é beijo bonito”.

Surpresa!

Recentemente, Taís Araújo foi surpreendida ao receber uma festa dos seus colegas de trabalho para comemorar seu aniversário.

"Como boa sagitariana, amo fazer aniversário! E esse ano comecei o dia com um café da manhã feito pela minha família e, multitarefeira que sou, passei o dia trabalhando! Ganhei uma surpresa linda da equipe e quis aproveitar pra agradecer não só a eles, mas a todas as pessoas que estão me mandando parabéns, desejando um monte de coisas boas! Que delícia receber tanto amor. Muito obrigada meus amores! E simbora que ainda tenho muito pra comemorar", escreveu Taís na legenda da publicação.