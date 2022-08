Larissa Manoela realiza sonho de conhecer Milão: "Muito feliz"

A atriz Larissa Manoela revelou que na infância queria fugir de casa para morar em Milão

Larissa Manoela(21) está em Milão, na Itália. Na noite desta quarta-feira, 17, a atriz compartilhou uma sequência de fotos passeando pela cidade com um look estiloso e confessou que estava realizando um sonho de criança.

Na publicação, a protagonista da novela Além da Ilusão, da TV Globo, contou que quando tinha seis anos dizia que ia embora de casa para morar em Milão, e não escondeu a felicidade ao conseguir realizar o sonho.

"A Larissa de 6 anos que inventava que ia embora de casa pra morar em Milão deve tá muito feliz da Larissa de 21 ter realizado esse sonho pra ela", celebrou ela, que aparece nas imagens usando um vestido curto preto, e uma bota.

A postagem recebeu vários elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Perfeita demais", escreveu outra. "A beleza da Larissa é surreal", afirmou uma fã. "Um look mais lindo que o outro... Agora todos ficam muito bonito principalmente porque você é maravilhosa", se derreteu André Luiz Frambach (25), o namorado da atriz.

Confira as fotos do passeio de Larissa Manoela por Milão:

Troca de declarações

Larrisa e André estão completando o primeiro mês juntos nesta quarta-feira, 17, e usaram as redes sociais para trocarem homenagens na data especial! A atriz publicou um vídeo romântico reunindo diversos momentos dos dois e declarou para o amado. "Esse teu jeito único de me fazer um bem gigantesco que só me faz sorrir. A vida é leve com você! Um de incontáveis dias… juntos! @andreluizframbach te amo, você sabe", se derreteu ela.

Depois foi a vez do intérprete de Rico na trama Cara e Coragem prestar uma homenagem. No Instagram, ele escreveu um textão para a namorada. "[...] Eu te amo demais meu amor, contando cada segundo pra poder estar do seu lado e não desgrudar. Você me faz sonhar cada vez mais. Faz eu amar cada vez mais. Faz eu querer viver cada vez mais. Faz eu ser feliz cada vez mais. E me mostra que tudo vale a pena quando a gente tem alguém verdadeiramente especial do lado, que se dedica e se entrega de forma igual! Eu te amo meu sorvetinho. A vida toda nos espera", disse ele. Confira as publicações!

