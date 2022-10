Larissa Manoela abre álbum de fotos de viagem a Paris e faz chover elogios

A atriz Larissa Manoela recebeu elogios nas redes sociais após publicar diversas fotos de sua viagem à Paris

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 21h44 - Atualizado às 21h47

Nesta terça-feira, 4, Larissa Manoela (21) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos de sua viagem a Paris, na França.

A atriz apareceu com três looks pelas ruas parisienses: Um terninho azul claro acompanhado de uma bolsa rosa, um suéter branco que caiu muito bem com um casado de tricô e calça bege e um elegante sobretudo preto com um luxuoso vestido dourado por baixo.

“Les fotos à Paris [as fotos em Paris]”, escreveu em francês a estrela da novela "Além da Ilusão" da Rede Globo.

O namorado de Larissa, André Luiz Frambach (25) rasgou elogios à amada nos comentários: “Você é inacreditável”. O ator da novela "Cara e Coragem" ainda complementou: “Eu só acredito um pouquinho porque graças a Deus eu durmo e acordo quase todos os dias do seu lado, se não, não acreditaria não”. E Larissa respondeu: “Não dá com você! Meu sonho”.

Os fãs de Larissa também fizeram diversos elogios à postagem da atriz. “Abalou as estruturas de Paris”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Puro luxo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Tatuagem!

Na semana passada, Larissa surpreendeu seus fãs ao esbanjar beleza em um vestido amarelo e mostrar uma de suas tatuagens.

Em uma das fotos, a atriz deu close em seu decote e exibiu o rabisco na linha da lingerie também amarela.