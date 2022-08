Larissa Manoela abre álbum de fotos de viagem para Roma, Itália com os pais

Curtindo uma viagem especial para Roma ao lado dos pais, Larissa Manoela compartilha fotos dos passeios pela capital italiana

Redação Publicado em 06/08/2022, às 15h14

A atriz Larissa Manoela (21) está curtindo uma viagem especial ao lado dos pais, Silvana e Gilberto, em Roma, na Itália. E através das suas redes sociais, tem mostrado um pouquinho dos passeios pela capital italiana.

Larissa Manoela aproveitou o sábado, 6, para abrir seu álbum de fotos da viagem especial em seu perfil no Instagram.

Nas fotos publicadas pela protagonista da novela Além da Ilusão, na Globo, Larissa surgiu sorridente em diversos registros como se refrescando com o tradicional gelato da região, e turistando pelas ruas e pontos turísticos de Roma.

E, claro, as fotos publicadas pela atriz renderam diversos elogios para Larissa, e André Luiz Frambach (25), namorado de Lari, aproveitou para deixar uma declaração nos comentários: "Mermão, nunca vou me acostumar com o tanto que você é linda", destacou.

Veja as fotos de Larissa Manoela em Roma:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Mãe e filha!

Ainda neste sábado, 6, Larissa Manoela agitou as redes sociais ao celebrar o aniversário da mãe, Silvana, durante a viagem de férias para a Itália. A estrela mostrou várias fotos com a mãe em um novo álbum e um detalhe chamou a atenção: a semelhança física entre elas.

Os fãs ficaram impressionados como quanto as duas são parecidas. “Vi duas Larissas na foto”, disse uma seguidora. “Iguais!”, declarou outra. “Quem é você na foto? Idênticas”, contou mais uma. “Parecem irmãs”, declarou outro. “Achei que era gêmea”, contou mais um.