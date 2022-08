Larissa Manoela posa com a mãe e semelhança rouba a cena: 'Iguais'

Fãs ficam impressionados ao ver novas fotos de Larissa Manoela com a mãe: 'Vi duas Larissas na foto'

Redação Publicado em 06/08/2022, às 09h56

A atriz Larissa Manoela agitou as redes sociais na manhã deste sábado, 6, ao celebrar o aniversário da mãe, Silvana, durante a viagem de férias para a Itália. A estrela mostrou várias fotos com a mãe em um novo álbum e um detalhe chamou a atenção: a semelhança física entre elas.

Os fãs ficaram impressionados como quanto as duas são parecidas. “Vi duas Larissas na foto”, disse uma seguidora. “Iguais!”, declarou outra. “Quem é você na foto? Idênticas”, contou mais uma. “Parecem irmãs”, declarou outro. “Achei que era gêmea”, contou mais um.

Na legenda do post, Larissa Manoela fez uma homenagem para a mãe. "Ela é mãe, mulher, esposa e empresária. Ela é mãe, leoa, forte e destemida. Ela é mãe, gosta de tudo organizado e de chamar atenção quando necessário. Ela é mãe, amorosa, corajosa e maravilhosa. Ela é minha mãe! Meu maior exemplo. Novo ciclo, nova volta ao sol, novo ano! Saúde, paz e prosperidade. Amor para todos os dias.

Te desejo o mundo de coisas incríveis. Você merece o que há de melhor! Te amo. Hoje e sempre! Feliz aniversário mãe!", declarou.

Atualmente, Larissa Manoela está no ar na novela Além da Ilusão, da Globo, que já está na reta final. A trama chegará ao fim neste mês de agosto e as gravações já chegaram ao fim. Tanto que a atriz já mudou o visual. Ela se despediu do cabelo ruivo da personagem Isadora e aderiu ao visual com os fios castanhos e colocou megahair.

Veja as fotos de Larissa Manoela com a mãe:

