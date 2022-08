Juliana Paes curte viagem com as amigas e fãs elogiam: "Lindezas"

Passeio com as amigas

Nas redes sociais, a atriz Juliana Paes compartilhou fotos de sua viagem ao lado das amigas e recebeu elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 20h45

Juliana Paes(43) arrancou elogios dos seguidores nesta segunda-feira, 8, ao compartilhar algumas fotos de sua viagem com as amigas.

A atriz está em Goiás e exibiu toda sua beleza ao surgir usando um shorts, um biquíni branco e com os cabelos soltos durante os cliques na bela paisagem. Na viagem, a artista está acompanhada de três amigas, Lu Braga, Rapahela Zugliani e Anni De Castro.

A beleza de Juliana e das amigas impressionou os internautas, que encheram a postagem de elogios. "Que lindezas", disse uma seguidora. "Que fotos lindas", falou outra. "Curta bastante esses momentos", comentou uma fã. "Que fotos divinas. Você é perfeita", afirmou mais uma.

Confira as fotos da viagem de Juliana Paes com as amigas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Look ousado

Juliana Paes caprichou em mais um look para gravar o Caldeirão. A artista compartilhou fotos da produção feita para o último programa e impressionou com a escolha da roupa. Usando um macacão de cor nude, com certa transparência e cheio de brilhos, a artista deixou seu corpaço torneado em evidência. Apesar de a peça ter um pouco de movimento, na região do bumbum ela deixou as curvas da famosa desenhadas.

