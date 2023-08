Juju Salimeni fica indignada ao protagonizar perrengue nos EUA: ''Bizarro''

Em nova passagem pelos EUA, Juju Salimeni fica perplexa ao protagonizar perrengue íntimo com o noivo

A apresentadora Juju Salimeni está em mais uma viagem nos EUA para acompanhar o noivo, o empresário Diogo Basa, em uma competição de fisiculturismo. Nesta quinta-feira, 10, a ex-panicat então contou um perrengue que estão passando no local.

Acostumado a beber muita água, o casal fitness não está encontrando muitos banheiros pelos lugares onde estão passeando. Surpresa com a situação, Juju Salimeni contou o problema em seus stories e comentou que o noivo fica nervoso com a situação.

"Eu não sei o que acontece que americano não faz xixi, a coisa mais difícil de você encontrar em shopping, em outlet, em parque é banheiro, eu não sei, tipo assim, se você que ir no banheiro, começa a procurar quando você tá com um pouquinho de vontade, porque aí quando tiver desesperado você vai encontrar um", aconselhou.

E falou sobre o amado estar incomodado. "É bizarro, gente, não sei o que acontece, ele fica louco porque assim, por conta da competição ele tá tomando seis litros de água por dia, ele faz xixi a cada menos de meia hora e você não encontra banheiro, ele fica louco", contou o perrengue que estão enfrentando.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, Juju Salimeni contou o motivo de ter adiado o casamento e o plano de ter filhos com Diogo."Adiamos não só por causa do carnaval, mas porque as competições do Diogo se intensificaram. Ele é fisiculturista e está com várias competições marcadas fora do Brasil, portanto escolhemos priorizar o trabalho dele e o meu carnaval", falou sobre ela ter o compromisso e o empresário ter suas competições, falou.

A apresentadora Juju Salimeni falou sobre o uso de anabolizantes. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou recebendo um questionamento sobre o assunto.

Musa fitness, a ex-panicat esclareceu e explicou melhor o tratamento que faz para ter um corpo musculoso e sequinho de forma saudável. "Você faz uso de algum tipo de anabolizante?", perguntaram-lhe.

Em seguida, a apresentadora explicou o que faz para ter um corpo escultural e bem volumoso. "Vamos lá: quanto mais informação for divulgada sobre esse assunto, menor será a ignorância. As pessoas precisam saber o que de fato é um anabolizante", começou dizendo.

Juju Salimeni continuou a explicação: "Anabolizante é tudo aquilo que provoca anabolismo, ou seja, a construção de músculos. Portanto, uma simples banana é anabolizante, assim como milhares de alimentos, suplementos e medicamentos".

A ex-panicat então comentou a sua situação. "A pergunta correta seria: você faz uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? E eu to te responder: faço acompanhamento com médico endocrinologista que regula toda a minha parte hormonal para que eu chegue nos meus objetivos estéticos com saúde. Sem hormônios corretamente alinhados você não ganha músculos nem emagrece", esclareceu.